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Сенченко: Якщо Хижняк буде з К2, то завдання буде приблизно як в Усика

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 11:10
Сенченко: Якщо Хижняк буде з К2, то завдання буде приблизно як в Усика

Ексчемпіон світу з боксу В’ячеслав Сенченко вважає, що якщо Олександр Хижняк підпише контракт з К2 Promotions, то його будуть просувати приблизно так само, як Олександра Усика.

Своїми думками про перспективи олімпійського чемпіона-2024 Сенченко поділився в інтерв’ю vRINGe.

"К2 не проводять турніри. Але вони можуть його спокійно вставити в кард будь-якого турніру, який проводиться в Україні. Зробити йому для початку якихось 5-7 боїв.

Адже він олімпійський чемпіон. Взяти тих же Ломаченка й Усика. У них усе це швидше пішло. Можливо, щодо Хижняка також не будуть "грати вдовгу".

Думаю, що якщо він буде з К2, то завдання буде приблизно як в Усика. А він уже в 9-му чи 10-му бою за титул боксував. Думаю, що з ним буде приблизно така сама ситуація. Не думаю, що в нього буде багато боїв, як у Берінчика. Думаю, там усе буде швидше", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, після перемоги на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Хижняк взяв паузу у виступах. Нещодавно боксера включили в рейтинг лідерів Української правди в категорії "Спорт".

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