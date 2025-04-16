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Сенченко назвав наступного українського чемпіона

Олександр Булава — 16 квітня 2025, 19:39
Сенченко назвав наступного українського чемпіона
В'ячеслав Сенченко
instagram.com/senchenko_vyacheslav

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі, а наразі тренер В’ячеслав Сенченко оцінив перспективних українських боксерів.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Найбільше шансів наразі у Сергія Богачука, який виступає у першому середньому дивізіоні.

"Хто з українців здобуде титул? Першим на думку спадає Сергій Богачук, він дуже високо в рейтингах. Звичайно, можна казати і про молодих боксерів, але якщо брати реалії, то це Богачук.

А ще Сергій Дерев’янченко, Карен Чухаджян, Арам Фаніян. В принципі, якщо брати всіх, хто стоїть високо в рейтингу, то всі мають шанси", – розповів Сенченко.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Наступний бій українець проведе проти американця Майкла Фокса.

В’ячеслав Сенченко Сергій Богачук

В’ячеслав Сенченко

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