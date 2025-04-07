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Визначився наступний суперник Богачука

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 10:45
Визначився наступний суперник Богачука
Сергій Богачук
Пресслужба Riyadh Season

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) проведе бій проти американця Майкла Фокса (24-4, 5 КО). Бій пройде 17 травня в Каліфорнії.

Про це повідомляє boxrec.com.

Промоутер українця Том Леффлер підтвердив це у коментарі для TheRingMagazine.

"Ми хочемо, щоб Сергій залишався активним, і після цього продовжимо націлюватися на великі бої. Він із тих хлопців, які хочуть битися з усіма. Він в обоймі. Ми хочемо, щоб він якомога швидше отримав титульний бій", – заявив Леффлер.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер

Сергій Богачук

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