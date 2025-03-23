Українець Славінський рішенням суддів програв непереможному мексиканцю Морі
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У ніч на 23 березня на арені "Michelob Ultra Arena" у Лас-Вегасі (США) українець Віктор Славінський (15–4–1, 7 КО) провів бій з мексиканцем Альбертом Морою (13-0, 9 КО).
Поєдинок тривав усі 8 запланованих раундів. Перемогу здобув Мора одноголосним рішенням суддів.
Двоє суддів вирішили, що Альберто здобув перемогу в домінуючому стилі - 80:72. Один віддав українцю три раунди – 77:75.
Бокс – друга напівлегка вага (до 59 кг)
Альберт Мора (Мексика) – Віктор Славінський (Україна)
Нагадаємо, вчора колишній суперник Василя Ломаченка Джордж Камбосос у непростому поєдинку переміг земляка Джейка Віллі.