Українець Славінський рішенням суддів програв непереможному мексиканцю Морі

У ніч на 23 березня на арені "Michelob Ultra Arena" у Лас-Вегасі (США) українець Віктор Славінський (15–4–1, 7 КО) провів бій з мексиканцем Альбертом Морою (13-0, 9 КО).

Поєдинок тривав усі 8 запланованих раундів. Перемогу здобув Мора одноголосним рішенням суддів.

Двоє суддів вирішили, що Альберто здобув перемогу в домінуючому стилі - 80:72. Один віддав українцю три раунди – 77:75.

Бокс – друга напівлегка вага (до 59 кг)

Альберт Мора (Мексика) – Віктор Славінський (Україна)

Victoria para Mora y México en Las Vegas 🇲🇽



El mexicano Alberto Mora (13-0, 9KO’S) continúa invicto tras vencer por Decisión Unánime al ucraniano 🇺🇦Viktor Slavinskyi (15-4-1, 7 Ko’s) con tarjetas oficiales de 80-72 (x2) y 77-75 en Las Vegas 🇺🇸👏



¡Gran demostración de Alberto… pic.twitter.com/ex5UdVwGin — Bxstrs Promotions (@bxstrs) March 22, 2025

Нагадаємо, вчора колишній суперник Василя Ломаченка Джордж Камбосос у непростому поєдинку переміг земляка Джейка Віллі.