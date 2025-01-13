Канело оцінив можливість бою проти Кроуфорда

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) не виключив, що проведе бій проти американця Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Про це мексиканець заявив під час зустрічі з Туркі Аль-Шейхом на церемонії The Ring Awards 2024.

"Завжди є шанс, що бій відбудеться. Подивимося. Але шанс є завжди. Ми зібралися тут для того, щоб укласти найкращі угоди. Тож шанси є", – сказав Канело.

‼️ Canelo Alvarez on a potential fight with Terence Crawford: "(There's) always a chance there. We'll see, we'll see, but there's always a chance. We're here to make the best deals."pic.twitter.com/1kNo4tMAJk — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 11, 2025

Зазначимо, що довгий час Альварес веде переговори з Кроуфордом про можливий бій. Таку можливість прокоментував Тімоті Бредлі, зробивши сміливий прогноз на потенційний поєдинок.

Раніше Канело розповів, чи хотів би боксувати проти Джейка Пола.