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Канело оцінив можливість бою проти Кроуфорда

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 04:19
Канело оцінив можливість бою проти Кроуфорда
Cауль Альварес
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Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) не виключив, що проведе бій проти американця Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Про це мексиканець заявив під час зустрічі з Туркі Аль-Шейхом на церемонії The Ring Awards 2024.

"Завжди є шанс, що бій відбудеться. Подивимося. Але шанс є завжди. Ми зібралися тут для того, щоб укласти найкращі угоди. Тож шанси є", – сказав Канело.

Зазначимо, що довгий час Альварес веде переговори з Кроуфордом про можливий бій. Таку можливість прокоментував Тімоті Бредлі, зробивши сміливий прогноз на потенційний поєдинок.

Раніше Канело розповів, чи хотів би боксувати проти Джейка Пола.

Бокс Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

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