Усик присутній у списку: Альварес назвав боксерів, які йому подобаються
Сауль Альварес
Чемпіон світу з боксу за версією WBO, WBC WBA Super, The Ring у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) назвав список боксерів, які йому подобаються. До списку фаворитів мексиканця увійшов Олександр Усик.
Про це Канело сказав під час інтерв'ю для The Ring.
"Мені подобаються багато боксерів – Раян Гарсія, Теофімо Лопес, Джервонта Девіс. Але Олександр Усик... він дуже класний боксер. Я йому про це сказав", – зізнався Альварес.
Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.
Раніше стало відомо, що бій суперзірок боксу Сауля Альвареса і Теренса Кроуфорда повинен відбутися у вересні цього року.