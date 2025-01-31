Усик присутній у списку: Альварес назвав боксерів, які йому подобаються

Чемпіон світу з боксу за версією WBO, WBC WBA Super, The Ring у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) назвав список боксерів, які йому подобаються. До списку фаворитів мексиканця увійшов Олександр Усик.

Про це Канело сказав під час інтерв'ю для The Ring.

" Мені подобаються багато боксерів – Раян Гарсія, Теофімо Лопес, Джервонта Девіс. Але Олександр Усик... він дуже класний боксер. Я йому про це сказав", – зізнався Альварес.

"You're a f***ing good fighter."



Canelo shared what he said to Oleksandr Usyk when they spoke at The Ring Awards show.



Latest episode of The Ring Podcast out now: https://t.co/AxwUK9gDs8 pic.twitter.com/6HJ1eMzEsC — Ring Magazine (@ringmagazine) January 22, 2025

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що бій суперзірок боксу Сауля Альвареса і Теренса Кроуфорда повинен відбутися у вересні цього року.