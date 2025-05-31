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Легендарний чемпіон назвав дату завершення кар'єри

Олександр Булава — 31 травня 2025, 22:25
Легендарний чемпіон назвав дату завершення кар'єри
Сауль Альварес
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) заявив, що збирається завершити кар'єру у 37 років.

Цитує боксера Ring Magazine.

"Туркі Аль аш-Шейх – це та людина, з якою я точно завершу кар’єру. Моє тіло в порядку, я можу боксувати ще кілька років. 37 – це вік, у якому я хочу піти з боксу, а не щоб бокс змусив мене піти.

Мені не потрібно робити це заради грошей чи спадщини. Я казав, що завершу кар’єру у 37, і я впевнений, що так і буде, – сказав Альварес.

Нагадаємо, Канело вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла. Свій наступний бій 34-річний боксер проведе 12 вересня у Лас-Вегасі проти чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО)

Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес

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