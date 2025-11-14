Промоутерські торги на бій між Дюбуа та Санчесом відклали до 20 листопада

Промоутерські торги на елімінатор IBF у надважкій вазі між колишнім чемпіоном організації Даніелем Дюбуа (22-3, 21 KO) та Френком Санчесом (25-1, 18 KO) було відкладено до 20 листопада.

Про це повідомляє The Ring.

Торги мали відбутися у четвер, 13 листопада. Проте їх вирішили відкласти ще на тиждень, оскільки обидві сторони продовжують узгоджувати угоду.

У четвер очікувалося, що відбудуться торги на бій IBF між двома претендентами у важкій вазі. Однак, виданню The Ring повідомили, що його перенесли на один тиждень, оскільки обидві сторони продовжують узгоджувати угоду. Санкційний орган дав обом сторонам час до 20 листопада.

Раніше від поєдинку проти Санчеса відмовився Ефе Аджагба, а згодом Мозес Ітаума.

Нещодавно промоутер анонсував великий бій за участі Дюбуа, а до цього новий радник Даніеля заявив, що британець може повернутися в ринг вже у грудні 2025 року.

Нагадаємо, у липні Усик нокаутував Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.