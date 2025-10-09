Санчес планує перемогти Дюбуа та забрати пояс в Усика

Кубинський боксер Френк Санчес (25-1, 18 КО) планує перемогти ексчемпіона світу у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) та стати першим кубинським чемпіоном в хевівейті в історії.

Його слова передає SkySports.

Якщо цей бій відбудеться, то його переможець стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона IBF, яким наразі володіє Олександр Усик. Тож, щоб стати чемпіоном, Санчесу потрібно буде ще й перемогти Усика, або ж дочекатися, доки українець втратить титул.

"Дюбуа – великий, сильний боєць, але я повинен перемогти його, щоб здійснити свою мрію – стати першим кубинським чемпіоном в надважкій вазі в історії. Я з нетерпінням чекаю чудового бою для кубинських та британських фанатів. Наші стилі зроблять бій дуже захоплюючим і вибуховим, ось побачите", – сказав Санчес.

Зауважимо, що переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня. Раніше від поєдинку проти Санчеса відмовився Ефе Аджагба, а згодом Мозес Ітаума.

Нагадаємо, у липні Усик нокаутував Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.