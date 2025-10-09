Українська правда
IBF санкціонувала бій Дюбуа та Санчеса

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 19:41
Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила елімінаторний бій у надважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Френком Санчесом.

Організація надала час командами Дюбуа та Санчеса завершити переговори до 22 жовтня. Якщо вони не дійдуть згоди, будуть призначені промоутерські торги.

Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Раніше від поєдинку проти Санчеса відмовився Ефе Аджагба, а згодом Мозес Ітаума.

Нещодавно промоутер анонсував великий бій за участі Дюбуа, а до цього новий радник Даніеля заявив, що британець може повернутися в ринг вже у грудні 2025 року.

Нагадаємо, у липні Усик нокаутував Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

