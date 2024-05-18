Сафар знищив росіянина в андеркарді бою Усик — Ф'юрі
Шведський боксер Робін Сафар (17-0-0, 12 KO) відправив у нокаут росіянина, ексчемпіона світу у напівважкій вазі Сєргєя Ковальова (35-5-1, 29 KO).
Попри значну перевагу проспекта, бій пройшов усю 10-раундову дистанцію, а всі судді віддали перемогу шведу — 97-92, 99-90, 95-94.
Відзначимо, за 6 секунд до завершення бою Сафар відправив суперника у нокдаун. Від повної ганьби росіянина врятував фінальний гонг.
Нагадаємо, український проспект Даніель Лапін нокаутував у першому раунді португальця Октавіо Пудівітра та завоював титул WBA Intercontinental.
Бій Усика проти Ф’юрі відбудеться 18 на 19 травня в Саудівській Аравії. Початок о 1:00 за київським часом. Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.