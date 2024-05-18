Сафар знищив росіянина в андеркарді бою Усик — Ф'юрі

Шведський боксер Робін Сафар (17-0-0, 12 KO) відправив у нокаут росіянина, ексчемпіона світу у напівважкій вазі Сєргєя Ковальова (35-5-1, 29 KO).

Попри значну перевагу проспекта, бій пройшов усю 10-раундову дистанцію, а всі судді віддали перемогу шведу — 97-92, 99-90, 95-94.

Відзначимо, за 6 секунд до завершення бою Сафар відправив суперника у нокдаун. Від повної ганьби росіянина врятував фінальний гонг.

Robin Safar knocks down Sergey Kovalev heavily in the last few seconds of the fight. Kovalev makes the count and sees the full 10 rounds, to lose a 97-92, 99-90, 95-94 UD



I didn't give the former light heavyweight king a round. Time to retire after a fantastic career. pic.twitter.com/TcuxTP7rg9 — Tokkerū (@atokkers4) May 18, 2024

Нагадаємо, український проспект Даніель Лапін нокаутував у першому раунді португальця Октавіо Пудівітра та завоював титул WBA Intercontinental.

Бій Усика проти Ф’юрі відбудеться 18 на 19 травня в Саудівській Аравії. Початок о 1:00 за київським часом. Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.