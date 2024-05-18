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Два чемпіонських поєдинки та бій Лапіна: зірковий андеркард Усик — Ф'юрі

Станіслав Лисак — 18 травня, 16:30
Два чемпіонських поєдинки та бій Лапіна: зірковий андеркард Усик — Ф'юрі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій проти володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф'юрі.

Головна подія вечора боксу запланована на ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Орієнтовний початок — 1:00 за київським часом.

Преліми (бої, що відбуваються до основного поєдинку, - прим.) розпочнуться о 17:00 за київським часом, а андеркард стартує о 19:00.

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Андеркард бою Усик — Ф'юрі

  • Джо Кордіна (Вельс) — Ентоні Какаче (Північна Ірландія) — бій за титул чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі
  • Джей Опетая (Аввстралія) — Майріс Брієдіс (Латвія) — бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі
  • Френк Санчес (США) — Агіт Кабаєл (Німеччина) — рейтинговий бій у надважкій вазі
  • Сергій Ковальов (США/Росія) — Робін Сафар (США/Швеція) — рейтинговий бій у важкій вазі
  • Марк Чемберлен (Англія) — Джошуа Вахаб (Гана) — рейтинговий бій у легкій вазі
  • Мозес Ітаума (Англія) — Ілля Мезенцев (Німеччина) — рейтинговий бій у надважкій вазі
  • Даніель Лапін (Україна) — Октавіо Пудівітр (Португалія) — бій за вакантний титул чемпіона за версіє WBA Intercontinental у напівважкій вазі
  • Девід Ньїка (Австралія) — Міхаель Зайтц (Німеччина) — рейтинговий бій у важкій вазі
  • Айзек Лоу (Англія) — Хассібула Ахмаді (Афганістан) — рейтинговий бій у напівлегкій вазі

Нагадаємо, що за результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

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Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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