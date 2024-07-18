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Руїс: Хочу битися з Усиком, Ф'юрі та Джошуа

Владислав Уткін — 18 липня, 14:32
Руїс: Хочу битися з Усиком, Ф'юрі та Джошуа

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2, 23 KO) має в планах зустрітися на рингу з Олександром Усиком (22-0, 14 KO), Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це "Руйнівник" розповів у інтерв'ю ProBox TV.

"Я просто дуже зосереджений і такий щасливий, що повернуся 3 серпня після того, як два роки не робив те, що мав робити. Тепер, коли я знайшов себе, я повернувся до місії, яку Бог поставив переді мною.

Я готовий знову стати чемпіоном. Дай Бог, щоб я здобув цю перемогу. Хочу битися з Усиком, з Тайсоном Ф'юрі, хочу отримати трилогію з Ентоні Джошуа.

Зараз є стільки можливостей, але я повинен знову піднятися по сходах і виграти свої бої. Ось чому я мотивований, я голодний і повернувся до своєї місії. Я знову стану чемпіоном", — сказав Руїс.

Зазначимо, що Руїс свій наступний поєдинок проведе 3 серпня в Лос-Анджелесі (США) з Джареллом Міллером (26-1-1, 22 KO).

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Енді Руїс

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