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Названо дату повернення Руїса на ринг

Поєдинок відбудеться у США
Сьогодні 18:59 116 0
Названо дату повернення Руїса на ринг
#Енді Руїс

Джерело - ESPN.

Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Енді Руїс-молодший (35-2, 23 KO) повернеться на ринг після двох років відсутності.

Про це повідомляє ESPN.

3 серпня в Лос-Анджелесі (США) Руїс проведе поєдинок зі Джареллом Міллером (26-1-1, 22 KO).

Енді Руїс у своєму останньому бою у вересні 2022 року здолав одноголосним рішенням кубинця Луїса Ортіса.

Джарелл Міллер 23 грудня 2023 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) достроково програв колишньому чемпіонові WBA Regular британцеві Даніелю Дюбуа і зазнав єдиної поразки в кар'єрі.

Раніше WBC виключила Руїса з рейтингу боксерів суперважкої ваги.

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