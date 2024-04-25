Поєдинок відбудеться у США

Джерело - ESPN.

Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Енді Руїс-молодший (35-2, 23 KO) повернеться на ринг після двох років відсутності.

Про це повідомляє ESPN.

3 серпня в Лос-Анджелесі (США) Руїс проведе поєдинок зі Джареллом Міллером (26-1-1, 22 KO).

Енді Руїс у своєму останньому бою у вересні 2022 року здолав одноголосним рішенням кубинця Луїса Ортіса.

Джарелл Міллер 23 грудня 2023 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) достроково програв колишньому чемпіонові WBA Regular британцеві Даніелю Дюбуа і зазнав єдиної поразки в кар'єрі.

Раніше WBC виключила Руїса з рейтингу боксерів суперважкої ваги.