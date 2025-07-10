Зателефонуй мені: Рой Джонс-молодший викликав на бій Мейвезера

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший заявив, що готовий до поєдинку із Флойдом Мейвезером.

Про це пише Boxing News 24/7.

Напруження між двома боксерами наростало після того, як Джонс-молодший висловив припущення, що Шугар Рей Леонард переміг би Мейвезера, якби вони вийшли у ринг. Флойд у боргу не залишився: Мейвезер опублікував відео, де переглядає програні поєдинки Роя Джонса.

"Оскільки ти хочеш довести, що ти кращий за мене, я завжди готовий, відкритий для цього. Я готовий до бою, просто зателефонуй мені", – заявив Джонс.

Раніше Рой Джонс-молодший назвав умову, за якої Пол може стати чемпіоном світу.