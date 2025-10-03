Роуч проведе бій проти Круза за пояс WBC

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у другій напівсередній вазі Ісак Круз (28-3-1, 18 КО) захищатиме свій титул проти володаря титулу WBA у першій середній вазі Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок запланований на 6 грудня у Сполучених Штатах, на арені Frost Bank Arena в Сан-Антоніо, і транслюватиметься через платформу PBC.

Для Роуча це буде стрибок у нову вагову категорію: він переходить у до другої напівсередньої категорії з надією здобути тимчасовий титул WBC одразу в дебюті. У своєму попередньому бою Ламонт провів поєдинок із Джервонтою Девісом, який закінчився нічиєю. У тій зустрічі двоє суддів віддали рахунок 114-114, а третій – 115-113 на користь Девіса.

Ісак Круз попередній бій провів проти Омара Салсідо 19 липня 2025 року. Круз виграв бій одноголосним рішенням суддів з рахунками 100-88, 99-89 і 99-89.

Раніше стало відомо, що австралієць Джей Опетая захищатиме титул IBF проти 40-річного Сінкари.