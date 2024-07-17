Спенсер Браун, менеджер Тайсона Ф’юрі, припустив, що бій між росіянами Дмітрієм Біволом та Артуром Бетербієвим може відбутися в андеркарді реваншу Усик — Ф’юрі.

Про це він розповів у коментарі для YouTube-каналу Eze Talk Sports.

"Сподіваюся, що бій (Усик — Ф’юр ) пройде 21 грудня, але це не остаточна дата, оскільки ще буде анонс. Можливо, поєдинок відбудеться 13 грудня. Ми розглядаємо три дати. Бій пройде під час ріядського сезону. Можливо, вони поб’ються навіть раніше.

В андекарді можуть побитися Бетербієв і Бівол. Я не знаю точно. Все залежить від великого боса (Туркі Аль Аш-шейха — прим.) нагорі та від того, що він хоче зробити", — сказав Браун.

Нагадаємо, бій між Біволом та Бетербієвим мав відбутися 1 червня, але його було скасовано через травму останнього.

В андеркарді першого поєдинка Усика та Ф’юрі бився інший росіянин Сергій Ковальов. Представника країни-терористки знищив проспект зі Швеції.