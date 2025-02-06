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Чемпіон Бокс

Він божевільний: Рогава назвав фаворита бою між Берінчиком та Девісом

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 16:55
Він божевільний: Рогава назвав фаворита бою між Берінчиком та Девісом
Top Rank

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) вважає, що українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) зможе здолати американця Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

Про це боксер розповів у коментарі ESNEWS.

"Берінчик виграє цей бій. Люди не розуміють, він божевільний. У нього сильний характер, він наполегливо тренується, у нього хороший досвід. Можливо, це не буде легкий бій, але він переможе", – сказав Рогава.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Денисом Берінчиком та Кейшонов Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США). Трансляція буде доступна на MEGOGO.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Денис Берінчик Кейшон Девіс

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