Він божевільний: Рогава назвав фаворита бою між Берінчиком та Девісом

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) вважає, що українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) зможе здолати американця Кейшона Девіса (11-0, 7 KO).

Про це боксер розповів у коментарі ESNEWS.

"Берінчик виграє цей бій. Люди не розуміють, він божевільний. У нього сильний характер, він наполегливо тренується, у нього хороший досвід. Можливо, це не буде легкий бій, але він переможе", – сказав Рогава.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Денисом Берінчиком та Кейшонов Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США). Трансляція буде доступна на MEGOGO.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.