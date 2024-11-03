Непереможний український боксер спрогнозував результат реваншу Усик – Ф’юрі

Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) вважає Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом у реванші проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Рогава розповів у коментарі YouTube-каналу Студія боксу.

Перший бій між боксерами нагадував шахову партію й у реванші теж слід очікувати подібний розвиток подій.

"Насправді дуже цікавий бій у плані, що шахова гра у них така цікава. І перший бій був такий. Все змінилося після нокдауну, бо якби не нокдаун… Я думаю, там і нокаут мав бути насправді. Ніхто не знає, може б і нічию дали, чи Ф’юрі б віддали перемогу", – зазначив боксер.

Рогава вважає, що Усик буде мати перевагу над Ф’юрі завдяки своєму боксерському IQ.

"Шанси боксерів? 60 на 40 на користь Усика, тому що все-таки IQ в Усика вищий. Але у Ф’юрі удар теж неслабкий, у принципі.

Скажімо, 60 на 40, що Усик виграє. Рахунок, якщо без нокдауна, за очками ніхто не знає. Може, буде нічия, чи Ф’юрі віддадуть і буде третій бій", — сказав Рогава.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.