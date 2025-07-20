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Чемпіон Бокс

Родрігес побив Кафу та відібрав пояс WBO

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 06:55
Джессі Бам Родрігес
Джессі Родрігес
DAZN

Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес переміг володаря пояса WBO Фумелеле Кафу в титульному поєдинку.

Бій завершився достроковою перемогою американця у 10 раунді.

Від самого початку поєдинку Кафу вирішив діяти другим номером, відповідаючи лівим хуком. До середини двобою ця тактика працювала, але у четвертому раунді "Бам" почав нарощувати темп своїх атак.

Після шостого раунду перевага Родрігеса була визначною, а 10 раунд став фінальним – після безжалісного побиття Кафу, тренер бійця з ПАР зупинив бій.

Таким чином, Кафу втратив свій пояс WBO, яким володів з жовтня 2024 року – тоді він здолав Косея Танаку роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, сьогодні вночі відбувся також бій за участю Олександра Усика – українець відправив у нокаут Даніеля Дюбуа. Завдяки цій перемозі він став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті.

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Джессі Родрігес

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