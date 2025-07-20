Родрігес побив Кафу та відібрав пояс WBO

Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес переміг володаря пояса WBO Фумелеле Кафу в титульному поєдинку.

Бій завершився достроковою перемогою американця у 10 раунді.

Від самого початку поєдинку Кафу вирішив діяти другим номером, відповідаючи лівим хуком. До середини двобою ця тактика працювала, але у четвертому раунді "Бам" почав нарощувати темп своїх атак.

Після шостого раунду перевага Родрігеса була визначною, а 10 раунд став фінальним – після безжалісного побиття Кафу, тренер бійця з ПАР зупинив бій.

This POV of Bam’s TKO on the ground in Frisco, Texas 😮‍💨💥#RodriguezCafu pic.twitter.com/EisBKF1JXH — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 20, 2025

Таким чином, Кафу втратив свій пояс WBO, яким володів з жовтня 2024 року – тоді він здолав Косея Танаку роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, сьогодні вночі відбувся також бій за участю Олександра Усика – українець відправив у нокаут Даніеля Дюбуа. Завдяки цій перемозі він став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті.