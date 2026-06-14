Джессі Родрігес підкорив третій дивізіон, перемігши Варгаса
Колишній об'єднаний чемпіон світу у другому найлегшому дивізіоні Джессі Родрігес (24-0, 17 КО) здобув перемогу нокаутом над володарем титулу WBA у легшій вазі Антоніо Варгасом (19-2-1, 11 КО).
Родрігес активно розпочав зустріч, пішовши у потужний пресинг, проте Варгас успішно контратакував і згодом навіть перехопив ініціативу. У п'ятому раунді "Бам" красиво відправив суперника в перший нокдаун. Попри важкий стан, Антоніо підвівся та зумів протриматися до гонга.
А у шостому раунді ще одна атака Родрігеса дозволила йому достроково завершити бій.
Зазначимо, що Джессі напередодні відмовився від поясів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Він це зробив задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).
Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).