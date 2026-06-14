Джессі Родрігес підкорив третій дивізіон, перемігши Варгаса

Колишній об'єднаний чемпіон світу у другому найлегшому дивізіоні Джессі Родрігес (24-0, 17 КО) здобув перемогу нокаутом над володарем титулу WBA у легшій вазі Антоніо Варгасом (19-2-1, 11 КО).

Родрігес активно розпочав зустріч, пішовши у потужний пресинг, проте Варгас успішно контратакував і згодом навіть перехопив ініціативу. У п'ятому раунді "Бам" красиво відправив суперника в перший нокдаун. Попри важкий стан, Антоніо підвівся та зумів протриматися до гонга.

BAM JUST DROPPED VARGAS!!! 🚨#RodriguezVargas | Live now on DAZN ▪️ pic.twitter.com/GFFnCT3z4X — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 14, 2026

А у шостому раунді ще одна атака Родрігеса дозволила йому достроково завершити бій.

BAM STOPS VARGAS 😤🔥#RodriguezVargas | Live now on DAZN ▪️ pic.twitter.com/6EPmKBPV7e — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 14, 2026

Зазначимо, що Джессі напередодні відмовився від поясів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Він це зробив задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).

Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).