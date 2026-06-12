Родрігес звільнив чемпіонські пояси у другій найлегшій вазі

Чемпіон The Ring, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) змінює вагову категорію.

Про це повідомляє Bad Left Hook.

У четвер, 11 червня, Родрігес офіційно звільнив свої титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).

У легшій вазі Джессі дебютує в поєдинку Антоніо Варгас (19-1-1, 11 КО). На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.

Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).