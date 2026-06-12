Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Родрігес звільнив чемпіонські пояси у другій найлегшій вазі

Олександр Булава — 12 червня 2026, 00:09
Родрігес звільнив чемпіонські пояси у другій найлегшій вазі
Джессі Родрігес
DAZN

Чемпіон The Ring, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) змінює вагову категорію.

Про це повідомляє Bad Left Hook.

У четвер, 11 червня, Родрігес офіційно звільнив свої титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).

У легшій вазі Джессі дебютує в поєдинку Антоніо Варгас (19-1-1, 11 КО). На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.

Читайте також :
Може завершити кар'єру до 30 років: Гірн – про майбутнє Родрігеса

Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).

Джессі Родрігес

Джессі Родрігес

Може завершити кар'єру до 30 років: Гірн – про майбутнє Родрігеса
Визначився наступний суперник Родрігеса
The Ring не включив Усика у список номінантів на звання найкращого боксера 2025 року
Американець підтвердив свій високий рейтиг P4P: Родрігес нокаутом зібрав три титули чемпіона світу
Бенавідес спробує закріпити свій статус, Норман і Хейні готові до нокаутів: прев’ю великого вечору боксу в Ер-Ріяді

Останні новини