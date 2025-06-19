I'm feel, I'm very feel: Усик легендарними фразами нагадав, що до бою з Дюбуа залишився місяць

Український боксер Олександр Усик вкотре нагадав, чому його не лише бояться в рингу, а й обожнюють у соцмережах.

Чемпіон опублікував чергове відео, куди вставив усі свої фірмові фрази та перли, тим самим нагадавши всім фанатам, що до реваншу з Даніелем Дюбуа залишився рівно місяць.

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"I'm feel, I'm very feel". Ця цитата давно стала візитною карткою Усика після його дебютів на міжнародній арені, а тепер вона повертається як символ упевненості та бойового настрою.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні пройде поєдинок Усик – Дюбуа 2. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні стало відомо, скільки продали квитків на хайповий реванш двох топових важковаговиків.