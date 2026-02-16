На війні проти Росії загинув чемпіон світу серед юніорів із кікбоксингу

17 лютого в Ірпені відбудеться прощання із 28-річним колишнім кікбоксером Миколою Літовченком, який загинув ще 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України.

Повномасштабна війна змусила спортсмена разом із родиною покинути рідний Сєвєродонецьк (Луганська область), звідки він переїхав жити до Ірпеня.

Микола Літовченко facebook.com/scu.org.ua

Ще із юнацьких років Літовченко займався єдиноборствами. У 16-річному віці Микола досягнув серйозного результат серед юнаків у кікбоксингу, двічі підійнявшись на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонатах світу у грецьких Афінах.

Здобув звання майстра спорту завдяки двом золотим нагородам.

У червні 2025-го талановитий спортсмен долучився до лав ЗСУ, ставши оператором БпЛА у складі 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ.

У загиблого захисника України залишились дружина, батьки, молодший брат. Як зазначає Спортивний Комітет України, він був справжньою опорою для своєї родини.

