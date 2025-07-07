Програвав Сенченку: 46-річний ексчемпіон світу повернеться в ринг

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Ріккі Хаттон (45-3, 32 КО) оголосив про повернення до професійного боксу.

Про це пише Boxing Scene.

46-річний британець зустрінеться у рингу з ровесником із ОАЕ Ейсою аль Дахом (8-3, 4 КО). Бій відбудеться 2 грудня в рамках великого боксерського шоу в Дубаї.

Свій останній професійний поєдинок Хаттон провів у листопаді 2012 року, поступившись українцю В’ячеславу Сенченку. До того він не бився понад три роки після поразки нокаутом у другому раунді від Менні Пакьяо у травні 2009 року.

Раніше повернення у ринг анонсував земляк Хаттона – Тайсон Ф’юрі. Він збирається провести третій поєдинок проти українця Олександра Усика.