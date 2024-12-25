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Йому було начхати: Фердінанд згадав, як Фергюсон довів Роналду до сліз

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 13:28
Йому було начхати: Фердінанд згадав, як Фергюсон довів Роналду до сліз
Кріштіану Роналду та сер Алекс Фергюсон
Sportskeeda

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд пригадав історію за участі сера Алекса Фергюсона та Кріштіану Роналду, яка завершилася сльозами останнього.

Слова ексцентрбека "червоних дияволів" наводить Sportskeeda.

"Ми були в Португалії, зіграли кілька матчів, і він (Роналду) грав не дуже добре. Він був молодий і дуже старався, і я пам'ятаю, як ми грали з Бенфікою, і тренер (сер Алекс) накинувся на Кріштіану.

Було щось на кшталт: "За кого ти себе маєш? Ти приходиш сюди і намагаєшся довести всім, ким ти себе вважаєш? Ти думаєш, що ти суперзірка".

І я пам'ятаю Кріштіану в роздягальні був у сльозах. І я подумав: "Та цьому тренеру начхати, йому байдуже, хто ти є". Але подивіться, яким гравцем він став. Йому потрібні були такі моменти, і тренер знав, що він може бути з ним м'яким і добрим, але він також повинен бути жорстким", – сказав Фердінанд.

Кріштіану Роналду виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік, після чого він на півтора роки повернувся на "Олд Траффорд" влітку 2021 року.

Нещодавно форвард Реала Кіліан Мбаппе висловив розчарування тим фактом, що він так і не встиг пограти за одну команду з Роналду.

При цьому француз вказав, що він грав з іншими великими футболістами.

Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду Сер Алекс Фергюсон Ріо Фердінанд

Манчестер Юнайтед

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