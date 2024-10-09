Не можу дочекатися: Ф’юрі відреагував на склад андеркарду його бою з Усиком

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відреагував на оголошення складу андеркарду його бою з володарем поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Оголошено андеркард бою. Не можу дочекатися 21 грудня, щоб стати новим чемпіоном", – написав Ф’юрі.

Стали відомі всі бої андеркарду супершоу Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2, яке відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Зокрема, український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 КО) проведе бій проти узбека Ісраїла Мадрімова (10-1 -1, 7 КО).

Зазначимо, раніше чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик анонсував свій бій проти британця Джо Кордіни в межах цього вечора боксу, але поки що українця в карді немає.