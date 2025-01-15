Прогрейс та Дуарте проведуть бій 15 лютого

Колишній чемпіон WBA та WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-3, 24 КО) наступний бій проведе проти мексиканця Оскара Дуарте (28-2-1, 22 КО).

Про це повідомляє Golden Boy Promotions.

Поєдинок відбудеться 15 лютого в Анагаймі (США). Трансляція буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, до цього Прогрейс востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року, коли посутпився Джеку Кеттеролу. До цього він у грудні 2023 року за рішенням суддів зазнав поразки від Девіна Хейні.

Дуарте після поразки від Раяна Гарсії у грудні 2023 року здобув перемоги над Джозефом Діасом і Ботиржоном Ахмедовим.