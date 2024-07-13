Раян Гарсія звинуватив топового промоутера у шахрайстві
Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) заявив, що промоутер Едді Гірн обдурив його та інших боксерів.
Про це він написав у своєму X (Twitter).
"Едді Гірн, ти винен гроші мені та багатьом іншим бійцям. Не підписуйте з ним контракт. Він жахливий", — написав Гарсія.
Зазначимо, що промоутером Раяна є Оскар Де Ла Хойя. Едді Гірн, своєю чергою, представляє інтереси Ентоні Джошуа, Девіна Хейні, Конора Бенна та інших топових боксерів.
Нещодавно Гарсія повідомив, що бореться з наркозалежністю. Наразі він відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу перед боєм з Хейні.