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Раян Гарсія звинуватив топового промоутера у шахрайстві

Игорь Чернявский — 13 липня, 17:05
Раян Гарсія звинуватив топового промоутера у шахрайстві

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) заявив, що промоутер Едді Гірн обдурив його та інших боксерів.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Едді Гірн, ти винен гроші мені та багатьом іншим бійцям. Не підписуйте з ним контракт. Він жахливий", — написав Гарсія.

Зазначимо, що промоутером Раяна є Оскар Де Ла Хойя. Едді Гірн, своєю чергою, представляє інтереси Ентоні Джошуа, Девіна Хейні, Конора Бенна та інших топових боксерів.

Нещодавно Гарсія повідомив, що бореться з наркозалежністю. Наразі він відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу перед боєм з Хейні.

Бокс Едді Гірн Раян Гарсія

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