Гарсія бореться з наркотичними речовинами

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) заявив, що бореться зі вживанням наркотичних речовин.

Про це Гарсія написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Я беру на себе всю відповідальність за свої слова. Мене неправильно зрозуміли, я просто отримав велику травму. Це були важкі кілька місяців, як всі можуть сказати, але мені шкода. Я борюся зі зловживанням психоактивними речовинами, і мені важко через те, що відбувається. Я насправді люблю чорношкірих людей, і саме тому мені сказали, що я образив усіх моїх родичів і друзів.

Це відстій, але все, що я можу зробити — це стати кращим і перестати вживати дурні слова й дозволяти деяким людям з мого оточення підіймати мені настрій. Вибачте всі, кого я образив. Я все ще наполягаю на тому, щоб зупинити злочини чорних проти чорних. І я ненавиджу педофілів, тож це завжди залишиться тим, що я відстоюю", — сказав Гарсія.

I take all responsibility for my words



I’m misunderstood, I just got a lot of trauma



And It’s been a tough couple of months as everyone can tell but I AM SORRY



I struggle with substance abuse and it hard for me with everything going on



I actually love black people no cap… — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) July 5, 2024

Раніше WBC відсторонила Гарсію за расизм, а також боксера дискваліфікували на один рік через провалений допінг-тест.