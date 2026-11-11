Хейні назвав боксера, з яким найбільше хоче розділити ринг після наступного бою
Володар пояса WBO в напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) заявив, що після об'єднавчого поєдинку з чемпіоном IBF Ліамом Паро (28-1, 16 КО) прагне провести реванш із Раяном Гарсією (26-2, 21 КО), якому належить титул WBC.
Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.
"Бій із Раяном – це те, чого я хочу найбільше, але спочатку потрібно пройти Ліама. Коли я переможу в цьому поєдинку, ви знаєте, на кого я націлюся. Вболівальники дуже хочуть побачити цей бій, і я теж. Тому, як я вже сказав, усе йде до цього.
Коли я переможу Паро, а Раян здобуде перемогу над Теофімо, ми зможемо зустрітися. Але навіть якщо переможе Лопес, це нічого не змінює. Я готовий битися з будь-ким із них за звання абсолютного чемпіона. Особисто я хочу, щоб переміг саме Гарсія, тому що прагну взяти реванш", – сказав Хейні.
Зазначимо, що вони бились у квітні 2024 року. Тоді "Кінг Рай" переміг Девіна рішенням більшості суддів.
Проте згодом результат того протистояння анулювали. Все через позитивний допінг-тест Гарсії, в організмі якого виявили остарин.
Нагадаємо, що Хейні проведе бій із Паро 19 грудня. Востаннє американець виходив на ринг у листопаді 2025-го, коли здолав Браяна Нормана.