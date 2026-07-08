Лопес проведе бій з Ромеро в Лас-Вегасі

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) проведе бій з володарем титулу WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Про це повідомляє DAZN.

Поєдинок відбудеться у T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Офіційними трансляторами поєдинку в системі PPV стануть сервіси DAZN та Prime Video.

На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.

Нагадаємо, 1 лютого Лопес одноголосним рішенням суддів програв бій Шакуру Стівенсону. Теофімо втратив титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі.

Ромеро у травні 2025-го переміг Раяна Гарсію, завоювавши "регулярний" титул WBA. Невдовзі тодішній "суперчемпіон" організації Джарон Енніс вирішив піднятися у вищий дивізіон і звільнив свій пояс. Завдяки цьому Ромеро став повноцінним і єдиним володарем титулу чемпіона світу за версією WBA в цій ваговій категорії.