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Гарсія оголосив про бій з легендою боксу

Олександр Булава — 1 серпня, 21:20
Гарсія оголосив про бій з легендою боксу

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) оголосив про виставковий бій з колишнім чемпіоном у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО).

Цитує Гарсію BBNews.

"Я домовився про дату бою з Менні Пак’яо. Так, я збираюся битися з ним. Це перший раз, коли це було оголошено. Так, це виставковий поєдинок. Ми працюємо над цим, це буде наприкінці року точно.

Тому я намагаюся бути більш зосередженим, кинути пити та перестати робити багато [речей], які я робив", — сказав Гарсія.

Нещодавно Гарсія повідомив, що бореться з наркозалежністю. Наразі він відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу перед боєм з Хейні.

Бокс Менні Пак'яо Раян Гарсія

Менні Пак'яо

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