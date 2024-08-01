Гарсія оголосив про бій з легендою боксу

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) оголосив про виставковий бій з колишнім чемпіоном у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО).

Цитує Гарсію BBNews.

"Я домовився про дату бою з Менні Пак’яо. Так, я збираюся битися з ним. Це перший раз, коли це було оголошено. Так, це виставковий поєдинок. Ми працюємо над цим, це буде наприкінці року точно.

Тому я намагаюся бути більш зосередженим, кинути пити та перестати робити багато [речей], які я робив", — сказав Гарсія.