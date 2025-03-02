Домінація претендента: Расселл забрав титул WBA у Валенсуели

У Нью-Йорку на арені "Barclays Center" у карді бою Девіс – Роуч американець Гері Антуан Расселл (18-1, 17 КО) забрав титул чемпіона світу за версією WBA у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) у мексиканця Хосе Валенсуели (14-3, 9 КО).

Претендент провів чудовий бій і виграв одностайним рішенням суддів.

Гері був активнішим і з кожним раундом його перевага збільшувалася. Особливо чудово йому вдалися 9 та 11 раунд.

Бокс – бій за титул чемпіона світу за версією WBA

Гері Антуанн Расселл (США) – Хосе Валенсуела (Мексика) UD12 (119:109, 119:109, 120:108)

Gary Antuanne Russell POURS IT ON Jose Valenzuela with BLAZING OVERHAND LEFTS in ROUND 9 😳#RayoRussell | #TankRoach | #Boxingpic.twitter.com/221BBTHGJV — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) March 2, 2025

Gary Antuanne Russell WALKS DOWN a BATTERED Jose Valenzuela with POWER SHOTS in ROUND 11 😤#RayoRussell | #TankRoach | #Boxingpic.twitter.com/ryezwiTxM6 — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) March 2, 2025

Нагадаємо, перед ними на ринг вийшли домініканець Альберто Пуельо та іспанець Сандор Мартін. Пуельо зберіг титул WBC у легкій вазі роздільним рішенням суддів.