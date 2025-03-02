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Домінація претендента: Расселл забрав титул WBA у Валенсуели

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 06:48
Домінація претендента: Расселл забрав титул WBA у Валенсуели
Гері Антуанн Расселл – Хосе Валенсуела
Getty images

У Нью-Йорку на арені "Barclays Center" у карді бою Девіс – Роуч американець Гері Антуан Расселл (18-1, 17 КО) забрав титул чемпіона світу за версією WBA у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) у мексиканця Хосе Валенсуели (14-3, 9 КО).

Претендент провів чудовий бій і виграв одностайним рішенням суддів.

Гері був активнішим і з кожним раундом його перевага збільшувалася. Особливо чудово йому вдалися 9 та 11 раунд.

Бокс – бій за титул чемпіона світу за версією WBA

Гері Антуанн Расселл (США) – Хосе Валенсуела (Мексика) UD12 (119:109, 119:109, 120:108)

Нагадаємо, перед ними на ринг вийшли домініканець Альберто Пуельо та іспанець Сандор Мартін. Пуельо зберіг титул WBC у легкій вазі роздільним рішенням суддів. 

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