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Пуельо роздільним рішенням переміг Мартіна і зберіг титул WBC у суперлегкій вазі

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 05:54
Пуельо роздільним рішенням переміг Мартіна і зберіг титул WBC у суперлегкій вазі
Альберто Пуельо
x.com/ringmagazine

У Нью-Йорку на арені "Barclays Center" у карді бою Девіс – Роуч домініканець Альберто Пуельо (23–0, 10 KO) вийшов захищати титул WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) проти іспанця Сандора Мартін (42–3, 15 KO).

Поєдинок завершився роздільним рішенням судів на користь чинного чемпіона (113:115, 115:113, 116:112).

Обидва боксери були шульгами, що подарувало кілька небезпечних зустрічних ударів. Андредог у цілому дав гідну опозицію, але Пуельо зумів зберегти титул.

Бокс – бій за титул чемпіона WBC у суперлегкій вазі

Альберто Пуельо (Домініканська Республіка) – Сандор Мартін (Іспанія) SD 12 (113:115, 115:113, 116:112)

Нагадаємо, під час вечору боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.

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