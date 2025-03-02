Пуельо роздільним рішенням переміг Мартіна і зберіг титул WBC у суперлегкій вазі

У Нью-Йорку на арені "Barclays Center" у карді бою Девіс – Роуч домініканець Альберто Пуельо (23–0, 10 KO) вийшов захищати титул WBC у суперлегкій вазі (до 63,5 кг) проти іспанця Сандора Мартін (42–3, 15 KO).

Поєдинок завершився роздільним рішенням судів на користь чинного чемпіона (113:115, 115:113, 116:112).

Обидва боксери були шульгами, що подарувало кілька небезпечних зустрічних ударів. Андредог у цілому дав гідну опозицію, але Пуельо зумів зберегти титул.

Бокс – бій за титул чемпіона WBC у суперлегкій вазі

Альберто Пуельо (Домініканська Республіка) – Сандор Мартін (Іспанія) SD 12 (113:115, 115:113, 116:112)

Alberto Puello defeats Sandor Martin by split decision #TankRoach



pic.twitter.com/SRLXMujjEn — Sal Arteaga (@sal__arteaga) March 2, 2025

Нагадаємо, під час вечору боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.