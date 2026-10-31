Еспіноса технічним нокаутом переміг Бландона та вп'яте захистив титул WBO

Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі мексиканець Рафаель Еспіноса (29-0, 25 КО) успішно захистив титул, перемігши нікарагуанця Рікардо Бландона (21-7, 14 КО) технічним нокаутом.

Поєдинок завершився вже у третьому раунді. Бландон отримав розсічення, через яке кров почала заливати йому очі. Рефері запросив лікаря, який рекомендував зупинити бій. У підсумку перемогу технічним нокаутом присудили Еспіносі.

Рікардо Бландон Ring Magazine

Для мексиканця це був уже п'ятий успішний захист чемпіонського поясу, яким він володіє з 2023 року. Еспіноса повернувся на ринг після майже річної перерви. Востаннє він боксував проти українця Арнольда Хегая, якого переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.

Зазначимо, що Бландон вийшов на заміну венесуельцю Лоренцо Паррі (24-1-1, 18 КО), який знявся з поєдинку за медичними показаннями.

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Бій відбувся в межах вечора боксу "Мексика проти світу", де головною подією стане поєдинок між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі.