Хегай звернувся до фанатів після поразки в бою за пояс WBO

Український боксер Арнольд Хегай прокоментував свою поразку у поєдинку проти мексиканця Рафаеля Еспінози за чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Після бою він залишив звернення у соцмережах.

У своєму повідомленні Хегай подякував уболівальникам за підтримку та пояснив причину, через яку не зміг продовжити бій.

"Дякую всім за вашу підтримку. Я хотів продовжувати битися, але не бачив нічого одним оком. Я вдячний за можливість битися за титул WBO. Я віддав усього себе в рингу сьогодні. Я повернуся", – написав боксер.

Поєдинок завершився достроково після того, як лікарі не дозволили українцю продовжити бій через серйозне ушкодження ока.

