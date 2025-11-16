Українська правда
Небезпечні оверхенди, але повний контроль від чемпіона: огляд бою Еспіноса – Хегай

Руслан Травкін — 16 листопада 2025, 09:05
Небезпечні оверхенди, але повний контроль від чемпіона: огляд бою Еспіноса – Хегай
Скриншот

Українець Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) провів бій проти чемпіона WBO у ваговій категорії до 57,2 кг Рафаеля Еспіноси (28-0, 24 КО).

Мексиканець за підтримки рідної публіки здобув перемогу. Бій було зупинено після десятого раунду.

Огляд бою Рафаель Еспіноса – Арнольд Хегай

Представник України почав поєдинок у глибокому захисті, але вже з другого раунду став діяти активніше.

На жаль, між боксерами було 20 см зросту, що давало змогу Рафаелю тримати дистанцію та діставати аперкотами менш габаритного опонента.

Хегай "шукав голову" Еспіноси оверхендами. Іноді проходило успішно, іноді на межі фолу – рефері в шостому раунді зробив зауваження за удар по потилиці, але не зняв бал з українця.

Уже з четвертого раунду ніс Арнольда кровоточив, що ускладнювало дихання.

Раунд №8 і №10 були однозначно за Рафаелем, який у дев'ятому трохи знизив темп. Закономірна перемога чинного володаря титулу WBO.

