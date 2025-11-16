Апсету не сталося: українець Хегай програв бій за чемпіонський пояс WBO непереможеному Еспіносі

Під час вечору боксу в Сан-Луїс Потосі, Мексика, головною подією був бій між мексиканцем Рафаелем Еспіносою (28-0, 24 KO) та Арнольдом Хегаєм (23-3-1, 14 КО). На кону був пояс WBO у напівлегкій вазі, який належав Еспіносі.

Бій завершився перемогою представника Мексики. Кут українця зупинив бій після раунду №10.

31-річний Рафаель підходив до зустрічі в неймовірній формі: 9 нокаутів в останніх 10 зустрічах. Хегай також відомий яскравим стилем, тому вболівальники чекали "заруби".

Між боксерами була солідна різниця в зрості – 185 проти 165 см. Через це весь перший раунд Арнольд взагалі не міг підійти до суперника, який контролював ринг легким джебом та аперкотами.

Нареші! Раунд №3 запам'ятається чемпіону кількома боковими від Арнольда. Легендарний Марко Антоніо Баррера, який є тренером Рафаеля, в куті акцентував, щоб підопічний старався не підпускати близько Хегая.

Надалі правий оверхенд від українця продовжував періодично діставати місцеву зірку, але "Божествений" й сам активно шукав "дірки" в захисті представника України.

Arnold Khegai's face after 4 rounds 😯#EspinozaKhegai | LIVE NOW | Top Rank Classics on Roku, Vizio, & Tubi 📺 pic.twitter.com/TOD8UiR2Fe — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

Раунд №5 пройшов на зустрічних курсах. Антропометрія Рафаеля дозволяла йому більше. На жаль, в Арнольда з носа кровотеча стала ще активнішою, що значно ускладнило дихання для претендента.

Шостий і сьомий раунд були складні для "Арні". В одному з епізодів сталося зіткнення головами, після якої була солідна гематома над бровою в українця.

Почали покидати його й сили, а ось Еспіноса насідав все активніше, вмикаючи комбінації.

ROUND 🔥 SEVEN 🔥 RAFA 🔥#EspinozaKhegai | LIVE NOW | Top Rank Classics on Roku, Vizio, & Tubi 📺 pic.twitter.com/JX3vcIJ8m1 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

Після восьмого раунду Арнольда оглядав лікар, але дозволив продовжити бій.

Тренер Марвін Самодіо мотивував Хегая тим, що це "шанс життя". Боксер добре провів раунд №9, але й Рафаель продовжував влучати.

Напевно, мексиканець просто "відпочивав", адже в наступні 3 хвилини він був активнішим й набагато кращим.

Під час перерви Самодіо вирішив зняти боксера з бою.

THE TKO ON HOME TURF 🇲🇽 pic.twitter.com/tk1FXl9C6J — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

Бокс – бій за титул WBO Featherweight (до 57,2 кг)

Рафаель Еспіноса (Мексика) – Арнольд Хегай (Україна) ТКО 10 (12)

У своєму останньому поєдинку Арнольд переміг 42-річного венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 КО).

У березні Хегай програв роздільним рішенням суддів Джоету Гонсалесу, що стало його другою поразкою у кар'єрі (інша поразка відбулася проти Стівена Фултона у 2020 році).