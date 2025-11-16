Апсету не сталося: українець Хегай програв бій за чемпіонський пояс WBO непереможеному Еспіносі
Під час вечору боксу в Сан-Луїс Потосі, Мексика, головною подією був бій між мексиканцем Рафаелем Еспіносою (28-0, 24 KO) та Арнольдом Хегаєм (23-3-1, 14 КО). На кону був пояс WBO у напівлегкій вазі, який належав Еспіносі.
Бій завершився перемогою представника Мексики. Кут українця зупинив бій після раунду №10.
31-річний Рафаель підходив до зустрічі в неймовірній формі: 9 нокаутів в останніх 10 зустрічах. Хегай також відомий яскравим стилем, тому вболівальники чекали "заруби".
Між боксерами була солідна різниця в зрості – 185 проти 165 см. Через це весь перший раунд Арнольд взагалі не міг підійти до суперника, який контролював ринг легким джебом та аперкотами.
Нареші! Раунд №3 запам'ятається чемпіону кількома боковими від Арнольда. Легендарний Марко Антоніо Баррера, який є тренером Рафаеля, в куті акцентував, щоб підопічний старався не підпускати близько Хегая.
Надалі правий оверхенд від українця продовжував періодично діставати місцеву зірку, але "Божествений" й сам активно шукав "дірки" в захисті представника України.
Раунд №5 пройшов на зустрічних курсах. Антропометрія Рафаеля дозволяла йому більше. На жаль, в Арнольда з носа кровотеча стала ще активнішою, що значно ускладнило дихання для претендента.
Шостий і сьомий раунд були складні для "Арні". В одному з епізодів сталося зіткнення головами, після якої була солідна гематома над бровою в українця.
Почали покидати його й сили, а ось Еспіноса насідав все активніше, вмикаючи комбінації.
Після восьмого раунду Арнольда оглядав лікар, але дозволив продовжити бій.
Тренер Марвін Самодіо мотивував Хегая тим, що це "шанс життя". Боксер добре провів раунд №9, але й Рафаель продовжував влучати.
Напевно, мексиканець просто "відпочивав", адже в наступні 3 хвилини він був активнішим й набагато кращим.
Під час перерви Самодіо вирішив зняти боксера з бою.
Бокс – бій за титул WBO Featherweight (до 57,2 кг)
Рафаель Еспіноса (Мексика) – Арнольд Хегай (Україна) ТКО 10 (12)
У своєму останньому поєдинку Арнольд переміг 42-річного венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 КО).
У березні Хегай програв роздільним рішенням суддів Джоету Гонсалесу, що стало його другою поразкою у кар'єрі (інша поразка відбулася проти Стівена Фултона у 2020 році).