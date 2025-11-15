Хегай та Еспіноса показали однакову вагу перед боєм

Український боксер Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) та чемпіон WBO у напівлегкій вазі Рафаель Еспіноса (27-0, 23 KO) провели офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Про це повідомляє Top Rank.

Обидва бійці показали однакову вагу:

Рафаель Еспіноса – 56,88 кг

Арнольд Хегай – 56,88 кг

Їх бій відбудеться 15 листопада в мексиканському Сан-Луїс-Потосі.

Еспіноса у травні здолав Едварда Васкеса.

У своєму останньому поєдинку Арнольд переміг 42-річного венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 КО).

У березні Хегай програв роздільним рішенням суддів Джоету Гонсалесу, що стало його другою поразкою у кар'єрі (інша поразка відбулася проти Стівена Фултона у 2020 році).