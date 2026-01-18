Шансів немає: екстренер Дюбуа оцінив рівень боксу Кабаєла

Колишній тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз висловився про майстерність тимчасового чемпіона WBA Агіта Кабаєла.

Фахівець поспілкувався з Talksport.

"Стилістично проти тих британців, кого ми згадуємо, від Околі до Дюбуа... Та навіть Тоні Йока, якого я зараз треную, Кабаєл просто не має шансів з ними", – вважає Чарльз.

Також тренера спитали про потенційний бій Фабіо Вордлі з Олександром Усиком, на що він не зміг однозначно відповісти. За словами наставника, все залежатиме від ударної потужності та бажання.

Нагадаємо, напередодні Агіт Кабаєл за три раунди впорався з поляком Даміаном Книбою.

Після цього німець заявив про бажання отримати титульний бій з Олександром Усиком. Девід Аллен згодом заявив, що Агіт є найбільш незручним опонентом для українця.