Не буде прохідних боїв: радник Дюбуа – про шлях боксера до титулу

Радник колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, Сем Джонс, заявив, що його клієнт не буде проводити проміжних поєдинків на шляху до титулу.

Цитує функціонера Sky Sports

"Ми відкриті до будь-якого бою, який наблизить Даніеля Дюбуа до світового титулу. Саме цього він прагне понад усе. Жодних розминкових поєдинків не буде – йому 28 років, він щойно провів бій за звання абсолютного чемпіона, тож одразу повертається у справу, без жодних розігрівів", – сказав Джонс.

Нагадаємо, напередодні IBF санкціонувала елімінатор у надважкій вазі між Дюбуа та Френком Санчесом. Переможець має стати обов'язковим претендентом на титул, яким володіє абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Даніель уже двічі бився з українцем. Перший бій пройшов у серпні 2023 – Усик нокаутував британця в 9 раунді. Минулого літа Олександр відправив опонента в нокаут у 5 раунді.