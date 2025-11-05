Дюбуа може провести бій проти зіркового кубинця

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) може провести бій проти кубинця Франка Санчеса (25-1, 18 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Спочатку IBF наказала Мозесу Ітаумі та Річарду Торресу розпочати переговори з кубинцем. Однак, після того, як обидві сторони відмовилися, організація звернула свою увагу на Дюбуа.

Якщо Дюбуа виграє цей потенційний поєдинок, це дасть йому можливість втретє зустрітися з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), хоча більш імовірно, що він отримає шанс вибороти вакантний титул.

Даніель уже двічі бився з українцем. Перший бій пройшов у серпні 2023 – Усик нокаутував британця в 9 раунді. Минулого літа Олександр відправив опонента в нокаут у 5 раунді.

Санчес, з іншого боку, ніколи не боровся за титул чемпіона світу. Плани 33-річного претендента на чемпіонство були зірвані через Агіта Кабаєла – кубинець програв нокаутом у 7 раунді.

Однак, незалежно від того, хто буде переможцем потенційної зустрічі Дюбуа – Санчес, жоден з них не отримає негайного шансу. WBO є наступним у черзі щодо обов'язкових зобов'язань Усика, залишаючи Фабіо Вордлі, чинного тимчасового чемпіона WBO, його ймовірним наступним претендентом.

У World Boxing Oranization розповіли, що очікує Вордлі, якщо Усик відмовиться з ним битися.