Ветеранський хевівейт: Чарр та Пулев оголосили про бій

Регулярний чемпіон WBA в надважкій вазі 39-річний Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) проведе бій з 43-річним Кубратом Пулевим (30-3, 14 КО).

Про це боксери оголосили на пресконференції.

Бій відбудеться 7 грудня у Софії, Болгарія.

Пулев мав провести поєдинок проти Чарра 30 березня, але двобій перенесли через травму німця з сирійсько-ліванським корінням.

Через це його замінив українець Ігор Шевадзуцький, який у підсумку поступився у 12-раундовому двобої одноголосним рішенням суддів.

Чарр останній бій провів у грудні 2021 року, перемігши Нурі Сефері.