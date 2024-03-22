Шевадзуцький замінить Чарра у поєдинку проти Пулева

Джерело - LuckyPunch.

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) наступний бій проведе проти Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Бій відбудеться 30 березня у Софії.

Нагадаємо, свій останній бій Шевадзуцький провів у лютому проти Едоніса Беріши (7-1, 6 КО). Поєдинок достроково завершився у третьому раунді. Команда німця відмовилася випускати бійця у ринг на 4-й раунд

До цього українець бився у квітні минулого року, коли достроково програвши Мартіну Баколе.

42-річний Пулев у грудні 2023 року переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.