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Шевадзуцький замінить Чарра у поєдинку проти Пулева

Сьогодні 11:54 92 0
Шевадзуцький замінить Чарра у поєдинку проти Пулева
#Ігор Шевадзуцький, #Кубрат Пулєв

Джерело - LuckyPunch.

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) наступний бій проведе проти Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Бій відбудеться 30 березня у Софії.

Нагадаємо, свій останній бій Шевадзуцький провів у лютому проти Едоніса Беріши (7-1, 6 КО). Поєдинок достроково завершився у третьому раунді. Команда німця відмовилася випускати бійця у ринг на 4-й раунд

До цього українець бився у квітні минулого року, коли достроково програвши Мартіну Баколе.

42-річний Пулев у грудні 2023 року переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.

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