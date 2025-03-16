Британський боксер відмовився від титулу заради поєдинку проти екссуперника Кличка

Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) відмовився від титулу чемпіона Великої Британії та Британської Співдружності заради бою з Кубратом Пулєвим (31–3, 14 KO).

Про це пише BBC.

30-річний британець став обов'язковим претендентом на титул WBA Regular, яким зараз володіє досвідчений болгарин.

Переможець поєдинку Пулєв vs Вордлі повинен буде зустрітися з Майклом Хантером, який наразі йде третім у рейтингу WBA.

Чемпіоном світу за версією цієї організації є Олександр Усик, але World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту для нього.

Пояс Вордлі не довго буде вакантним. 5 квітня в Манчестері Девід Аделей і Джемі Цікева проведуть бій за титул чемпіона Великої Британії та Британської Співдружності.

Вордлі виграв титул чемпіона Великобританії, перемігши Натана Гормана в трьох раундах у листопаді 2022 року.