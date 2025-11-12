WBA дозволила Пулєву провести бій проти росіянина в Дубаї – журналіст

Чемпіон WBA Regular Кубрат Пулєв (32-3, 14 КО) вийде на ринг проти росіянина Мурата Гассієва (32-2, 25 КО).

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

44-річному болгарину дозволили захистити свій титул в бою з росіянином, що запланований на 12 грудня в Дубаї, ОАЕ.

Водночас обов'язковий претендент на титул WBA Regular Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) битиметься проти переможця бою Пулєв – Гасієв. У разі нічиї на бій з Ітаумою вийде болгарський боксер.

Переможець цього поєдинку має домовитися з Ітаумою про двобій до 9 лютого 2026 року або відбудеться аукціон з розподілом призового фонду 50 на 50.

Мозес Ітаума, за інформацією The Ring, битиметься проти Джермейна Франкліна 24 січня в Манчестері.