Ітаума може залишитися без суперника на 13 грудня

Британський талант 21-річний Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) може наступний бій провести не проти регулярного чемпіона WBA у надважкій вазі Кубрата Пулеву (32-3, 14 КО), як це вимагає Світова боксерська асоціація.

Про це повідомляє BoxingScene.

Сторони будуть докладати зусилля для організації бою, але ситуація щодо дати бою Ітауми 13 грудня поки що залишається неясна.

Якщо угода про бій буде укладена без промоутерських торгів, то залишається можливість провести бій з кимось іншим, а не з Пулевим, в цю дату. Якщо ж будуть необхідні торги, то бій Ітауми до кінця 2025-го є "малоймовірним".

Командам боксерів надано 30-денний період переговорів, сторонам було надано час до 14 листопада для досягнення угоди.

Раніше була інформація, що наступний бій Мозес проведе 13 грудня у Манчестері, а попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше Ітаума відмовився від участі в елімінаторному бою проти Френка Санчеса.