Просто погляньте на його розміри: Воррен оцінив шанси Усика повернутись у крузервейт

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен прокоментував можливість повернення Олександра Усика в крузервейт заради об'єднання поясів.

Слова менеджера наводить Sky Sport.

"Достатньо поглянути на його розміри, щоб все зрозуміти. Це фізично неможливо. Я продовжую бути впевненим в тому, щоб Дюбуа мав шанс перемогти Усика. Все вирішили рефері. Удар нижче поясу? Я так не вважаю. Це був нормальний, чесний удар за правилами", – резюмував Воррен.

Нагадаємо, у 2023 році Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, але цьому передував удар британця нижче поясу українця.

Втім, команда Даніеля через півтора року все ще не згодна з таким рішенням арбітрів.

Раніше сам Дюбуа заявив про готовність нокаутувати Усика.