Леффлер пояснив, чому Богачук вирішив провести бій проти Мадрімова

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), вважає, що у бою проти Ісраїла Мадрімова (12-1-1, 10КО) немає явного фаворита.

Його слова цитує World Boxing News.

"Коли з нами зв’язалися, Богачук нітрохи не вагався, щоб прийняти бій.

Ми вважаємо, що все-таки він виграв бій з Ортісом, відправивши його у два нокдауни, і за 12 раундів здавалося очевидним, що він переміг.

Богачук просто хоче битися з найкращими. Ми знали, що бій буде важким, але були впевнені, що він переможе. І ми думали, що він переміг. Тепер бій з Мадрімовим – це ще один важкий поєдинок. Ось хто такий Богачук – він хоче довести, що він найкращий у першій середній вазі.

Ви повинні розуміти, де Сергій зараз, особливо якщо ви дивилися бій проти Браяна Мендоси – він домінував над ним. Він безупинно б'є кулаками і має важкий удар. Нокдауни в бою з Ортісом показують, що він має силу.

На папері це приблизно 50:50, але ми вважаємо, що Сергій повинен виграти бій", – сказав Леффлер.