Леффлер пояснив, чому Богачук вирішив провести бій проти Мадрімова
Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), вважає, що у бою проти Ісраїла Мадрімова (12-1-1, 10КО) немає явного фаворита.
Його слова цитує World Boxing News.
"Коли з нами зв’язалися, Богачук нітрохи не вагався, щоб прийняти бій.
Ми вважаємо, що все-таки він виграв бій з Ортісом, відправивши його у два нокдауни, і за 12 раундів здавалося очевидним, що він переміг.
Богачук просто хоче битися з найкращими. Ми знали, що бій буде важким, але були впевнені, що він переможе. І ми думали, що він переміг. Тепер бій з Мадрімовим – це ще один важкий поєдинок. Ось хто такий Богачук – він хоче довести, що він найкращий у першій середній вазі.
Ви повинні розуміти, де Сергій зараз, особливо якщо ви дивилися бій проти Браяна Мендоси – він домінував над ним. Він безупинно б'є кулаками і має важкий удар. Нокдауни в бою з Ортісом показують, що він має силу.
На папері це приблизно 50:50, але ми вважаємо, що Сергій повинен виграти бій", – сказав Леффлер.
Нагадаємо, Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.